На "Алтай-Коксе" стартовала корпоративная спартакиада

На "Алтай-Коксе" (входит в Группу НЛМК) состоялось торжественное открытие корпоративной спартакиады сезона 2017 – 2018 годов. Это традиционное спортивное мероприятие проводится для заводчан уже более 30 лет.
За прошедшие четыре года число участников увеличилось почти вдвое – на постоянной основе занимаются спортом около 700 заводчан. В новом спортивном сезоне примут участие 24 команды.
Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам:
Растет число участников корпоративной спартакиады и наше спортивное мастерство. Доказательство этому – почетное второе место у команды "Алтай-Кокса" на спартакиаде Группы НЛМК. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать любовь к спорту и здоровому образу жизни у заводчан.
Каждая команда получила от завода в подарок сертификаты на покупку спорттоваров.
Важным моментом торжественного открытия стало вручение золотых значков ГТО 29 заводчанам, которые в течение 2017 года успешно сдавали нормативы.
Завершилось торжественное открытие спартакиады товарищеским матчем между командами руководителей цехов и отделов "Алтай-Кокса".
Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводятся "Семейные старты", турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, "Алтай-Кокс" финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровня.
Справка
"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.