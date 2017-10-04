На "Алтай-Коксе" стартовала корпоративная спартакиада

За прошедшие четыре года число участников увеличилось почти вдвое – на постоянной основе занимаются спортом около 700 заводчан. В новом спортивном сезоне примут участие 24 команды.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам:

Растет число участников корпоративной спартакиады и наше спортивное мастерство. Доказательство этому – почетное второе место у команды "Алтай-Кокса" на спартакиаде Группы НЛМК. Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать любовь к спорту и здоровому образу жизни у заводчан.

Каждая команда получила от завода в подарок сертификаты на покупку спорттоваров.

Важным моментом торжественного открытия стало вручение золотых значков ГТО 29 заводчанам, которые в течение 2017 года успешно сдавали нормативы.

Завершилось торжественное открытие спартакиады товарищеским матчем между командами руководителей цехов и отделов "Алтай-Кокса".

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводятся "Семейные старты", турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, "Алтай-Кокс" финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровня.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.