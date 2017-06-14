На "Алтай-Коксе" завершился конкурс "Мастер года – 2017"

В конкурсе приняли участие 22 сотрудника: мастера, начальники смен и участков, а также те, кто находится в кадровом резерве на эти должности. Первым этапом было тестирование и практическое задание по вопросам охраны труда. На втором этапе участники прорабатывали кейсы о проблемных ситуациях и оформляли свои решения в виде эссе.

Затем конкурсанты демонстрировали умение вести переговоры и отстаивать свою точку зрения. В интеллектуальной игре "Брейн-ринг" блеснули эрудицией и знанием инструментов производственной системы.

На заключительном этапе конкурса участники защищали мини-проекты по повышению эффективности производства. Они определяли узкие места, предлагали решение производственных задач и готовили презентации. Все инициативы планируют доработать и реализовать.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам "Алтай-Кокса":

Александр Уманец. Конкурс "Мастер года" проходит в десятый раз. За это время он доказал свою значимость и полезность. Через него прошли 263 участника. Это руководители среднего звена, на которых мы возлагаем надежды не только как на связующее звено между руководством компании и сотрудниками, но и как на наш кадровый резерв. Неслучайно во втором этапе конкурса сделали акцент на выявление управленческих компетенций. Это основа работы любого руководителя.

По итогам конкурса участников наградили в разных номинациях: за лучшее эссе, за знание требований охраны труда. Отметили также лучших переговорщиков, авторов лучших проектов и т.д.

Третье место в конкурсе занял Сергей Окороков, руководитель группы лаборатории производственно-экологического контроля. Второе место – Михаил Кучесов, начальник смены теплоэлектроцентрали. "Мастером года – 2017" стал Денис Замора, начальник смены углеподготовительного цеха. Всем победителям вручили дипломы, денежные премии и корпоративные подарки.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".