На Алтае установилась теплая погода

17 октября в Алтайском крае будет без осадков, температура воздуха поднимется до +13. В утренние часы в регионе прогнозируют туман.

В Алтайском крае: переменная облачность, без осадков, утром местами туман.

ветер северо-восточный 4-9 м/с.

температура воздуха: днём +8 … 13 °С. В Барнауле: переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха: днём +8 … 10 °С. В Республике Алтай: без осадков.

ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

температура воздуха: днем +12…17 °С, по южной половине +5...10 °С.