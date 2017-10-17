На Алтае установилась теплая погода

Сегодня, 06:17.
Жизнь

17 октября в Алтайском крае будет без осадков, температура воздуха поднимется до +13. В утренние часы в регионе прогнозируют туман.

Осень. Ребенок гуляет.
Осень. Ребенок гуляет. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, без осадков, утром местами туман.
  • ветер северо-восточный 4-9 м/с.
  • температура воздуха: днём +8 … 13 °С.

В Барнауле: 

  • переменная облачность, без осадков.
  • Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
  • Температура воздуха: днём +8 … 10 °С.

В Республике Алтай:

  • без осадков.
  • ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
  • температура воздуха: днем +12…17 °С, по южной половине +5...10 °С.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров