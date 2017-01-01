На Алтай в феврале придет плюсовая температура

По данным синоптиков, 7 февраля в крае будет еще относительно прохладно: -10...-15, в южных районах местами -4...-9. Без осадков, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 с усилением до 8-13 м/с. В Барнауле во вторник ожидается без осадков, на дорогах гололедица. Температура -10...-12. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

8 февраля в крае преимущественно без осадков, утром местами в восточных районах туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью -13...-18, в восточных районах -18...-23; днём: -7...-12, в южных районах -2...-7. Ветер южный, 3-8 с усилением днём в южных районах до 13 м/с. В Барнауле в среду без осадков, утром изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Ночная температура -16...-18, дневная -8...-10. Ветер южный, -3...-8.

Тепло придет 9 февраля. В четверг синоптики передают по краю в северных районах снег, мокрый снег, гололёдные явления, метель, на дорогах гололедица. Температура ночью -9...-14, в северных районах -15...-20, в предгорьях -3...-8. Днём 0...-5, в предгорьях +1...+6. Ветер юго-западный, ночью 4-9 с усилением по югу до 11-16, днём 7-12 местами порывы 17-22 м/с. В Барнауле в четверг преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью -15...-17, днём -1...-3. Ветер юго-западный, ночью 4-9, днём 7-12 м/с.