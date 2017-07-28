На Алтай вернулись грозы с градом

28 июля в Алтайском крае по прогнозам синоптиков ожидаются грозы, сильные дожди и град. При этом столбики термометров местами поднимутся до +34 С.
Погода в Барнауле
- днём дождь, временами сильный ливневый дождь, гроза, град;
- температура воздуха +27...+29 С;
- ветер юго-восточный с переходом на западный, днём 8-13 м/с при грозе порывы 15-20 м/с.
Погода в Алтайском крае
- днём на большей части территории дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град;
- температура воздуха +24...+29 С,в южных районах местами до +34 С;
- ветер юго-восточный с переходом на западный, 8-13 м/с местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с.
Погода в Республике Алтай
- днём в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди, град;
- температура +29…+34 С, местами +24…+29 С;
- ветер юго-западный 3-8 м/с, днем при грозах усиление до 18 м/с.
Напомним, в Алтайском крае из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.
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