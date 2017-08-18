На Алтай возвращаются дожди, грозы и град

18 августа в Алтайском крае синоптики прогнозируют дожди, грозы и град. Температура воздуха днем поднимется до +19... +24.
В Алтайском крае:
- на большей части территории дождь, гроза, возможен град.
- ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
- температура воздуха: днём +19... +24 °С.
В Барнауле:
- во второй половине дня дождь, гроза.
- ветер северный, днем 7-12 м/с.
- температура воздуха: днём +21... +23 °С.
В Республике Алтай:
- в отдельных районах небольшие дожди, грозы.
- ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.
- температура воздуха: днем +20… +25 °С, местами +15… +20 °С
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