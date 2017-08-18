На Алтай возвращаются дожди, грозы и град

1145
Сегодня, 06:17.
Жизнь

18 августа в Алтайском крае синоптики прогнозируют дожди, грозы и град. Температура воздуха днем поднимется до +19... +24. 

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

В Алтайском крае:

  • на большей части территории дождь, гроза, возможен град.
  • ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
  • температура воздуха: днём +19... +24 °С.

В Барнауле: 

  • во второй половине дня дождь, гроза.
  • ветер северный, днем 7-12  м/с.
  • температура воздуха: днём +21... +23 °С. 

В Республике Алтай:

  • в отдельных районах небольшие дожди, грозы.
  • ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.
  • температура воздуха: днем +20… +25 °С, местами +15… +20 °С
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров