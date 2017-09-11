На Алтай южный ветер принесет тепло и грозы

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11 сентября на большей части Алтайского края ожидается дождь, по югу грозы.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

В регионе будет теплее, чем накануне. Температура воздуха в крае +18...+23 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле в понедельник временами дождь. Воздух прогреется до +18...+20  градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.

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