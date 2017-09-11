На Алтай южный ветер принесет тепло и грозы

В регионе будет теплее, чем накануне. Температура воздуха в крае +18...+23 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле в понедельник временами дождь. Воздух прогреется до +18...+20 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.