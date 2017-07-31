На Алтае за насилие над мотоциклистами задержали второго полицейского

Напомним, что информация об избиении двух сельчан поступила в республиканское МВД от онгудайских врачей. В районную больницу обратились двое местных жителей, которые рассказали медикам, что их жестоко избили полицейские.

Как установило следствие, 22 июля двое жителей села Инегень ехали на мотоцикле по Чуйскому тракту. По данным полиции, оба сельчанина были пьяны. Около села Чуй-Оозы у байка закончился бензин. Мотоциклисты заметили, что навстречу движется полицейский автомобиль, и решили попросить помощи.

Вышедшие из машины полицейские возмутились, что пьяные гражданские остановили их автомобиль. Как сообщают в СУСКе, сотрудник полиции брызнул из газового баллона в одного из потерпевших. Затем сельчан на полицейском автомобиле отвезли в безлюдное место, где стражи порядка продолжили применять насилие к мотоциклистам. По версии следствия, сотрудники МВД нанесли множественные удары. Били и в голову, и в туловище.

В МВД по РА была назначена служебная проверка, по результатам которой ранее был задержан один из подозреваемых полицейских — оперуполномоченным онгудайского районного отделения. Теперь задержан и второй полицейский. По данным следствия, оперуполномоченный посажен под домашний арест. Ему запрещено выходить за пределы своего дома, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, использовать стационарные и мобильные средства связи. Контроль за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения и соблюдением им наложенных судом запретов возложен на районное подразделение УФСИН России по Республике Алтай. По второму подозреваемому пока решается вопрос об избрании меры пресечения.

В республиканском МВД сообщили, что если вина второго задержанного подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. ПО первому задержанному министр внутренних дел РА сделал аналогичное заявление.