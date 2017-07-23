На Алтае женщина с ножом напала на сожителя

Следствие установило, что в мае обвиняемая с сожителем выпивали в гостях у знакомой. Когда они вернулись домой, то поссорились. Разозлившись, женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им мужчину в область левого плеча.

Согласно результатам проведенной экспертизы, повреждения повлекли легкий вред здоровью.

Органы дознания определили действия подозреваемой как умышленные. За совершение преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время все материалы по делу с обвинительным актом направлены в суд.