На Алтае женщина с ножом напала на сожителя

В отношении 26-летней жительницы Горно-Алтайска возбудили уголовное дело из-за того, то она с ножом напала на своего сожителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Следствие установило, что в мае обвиняемая с сожителем выпивали в гостях у знакомой. Когда они вернулись домой, то поссорились. Разозлившись, женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им мужчину в область левого плеча.
Согласно результатам проведенной экспертизы, повреждения повлекли легкий вред здоровью.
Органы дознания определили действия подозреваемой как умышленные. За совершение преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время все материалы по делу с обвинительным актом направлены в суд.
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