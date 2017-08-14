На алтайской границе задержали тонны "неправильных" арбузов и винограда

В минувшие выходные сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли ввоз 100 т арбузов и 20,5 т винограда из соседней республики Казахстан на территорию Алтайского края.
Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, пограничники выявили нарушения российского законодательства при ввозе подкарантинной продукции. В частности, граждане Казахстан перевозили автомобильным транспортом 5 партий продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов и 1 партию растительной продукции без маркировки на упаковочной таре.
В итоге ввоз всех этих партий на территорию РФ был запрещен. Общий вес не допущенной к ввозу подкарантинной продукции составил 120 т. Все партии возвращены отправителями в Республику Казахстан.
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