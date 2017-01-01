На алтайской трассе ночью в лобовом ДТП погиб молодой человек

В 1.25 10 февраля на трассе "Ребриха —Мамонтово — Буканское" произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul22.
Как сообщили в краевой ГИБДД, на 102 км трассы лоб в лоб столкнулись Toyota Vista и Hyundai Tucson.
По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Vista, двигаясь со стороны села Буканское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Tucson под управлением 51-летнего мужчины. Молодой человек погиб на месте до приезда "скорой". По факту ДТП проводится проверка.
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