На алтайской трассе погибла пассажирка ВАЗа из-за неосторожности водителя

Как сообщает ГИБДД по Алтайскому краю, 59-летний водитель ВАЗ-21140, двигаясь со стороны Заринска в Барнаул, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Isuzu NPR-66 под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пассажирка ВАЗа — 60-летняя женщина — скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель легковушки с телесными повреждениями различной степени тяжести попал в больницу.

ГИБДД проводит проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства произошедшего.