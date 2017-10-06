На алтайской трассе погибла пассажирка ВАЗа из-за неосторожности водителя

6 октября на 38 км автодороги "Белоярск — Заринск" произошло ДТП, в котором погиб пассажир. ВАЗ врезался в грузовик.
Как сообщает ГИБДД по Алтайскому краю, 59-летний водитель ВАЗ-21140, двигаясь со стороны Заринска в Барнаул, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Isuzu NPR-66 под управлением 30-летнего водителя.
В результате ДТП пассажирка ВАЗа — 60-летняя женщина — скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель легковушки с телесными повреждениями различной степени тяжести попал в больницу.
ГИБДД проводит проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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