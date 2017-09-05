На алтайской трассе в лобовом ДТП погибли два человека

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 59-летний водитель ВАЗ-2121 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 53-летнего водителя.

31-летняя пассажирка ВАЗ-2106 скончалась на месте происшествия, водитель умер по пути в медицинское учреждение.

Еще один пассажир "шестерки", 4-летний мальчик, получил травмы различных степеней тяжести и находится в больнице. Водитель ВАЗ-2121 получил различные телесные повреждения, госпитализирован.

По факту ДТП ведется проверка.