На алтайской трассе сгорела иномарка вместе с водителем после столкновения с автокраном

В Зональном районе произошло ДТП на 318 км Чуйского тракта в районе села Плешково. Об этом сообщает ГИБДД по краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Барнаула, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом-автокраном. В результате ДТП иномарка загорелась, водитель погиб на месте. Водитель автокрана не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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