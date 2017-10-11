На алтайской трассе сгорела иномарка вместе с водителем после столкновения с автокраном

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Барнаула, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом-автокраном. В результате ДТП иномарка загорелась, водитель погиб на месте. Водитель автокрана не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.