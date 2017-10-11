На алтайской трассе сгорела иномарка вместе с водителем после столкновения с автокраном

Сегодня, 11:25.
Происшествия

В Зональном районе произошло ДТП на 318 км Чуйского тракта в районе села Плешково. Об этом сообщает ГИБДД по краю.

ДТП в Зональном районе.
ДТП в Зональном районе. Фото: Елена Лир в vk.com/barneos22.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Барнаула, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом-автокраном. В результате ДТП иномарка загорелась, водитель погиб на месте. Водитель автокрана не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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