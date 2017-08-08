На алтайской трассе скончалась водитель перевернувшегося ВАЗа

На месте ДТП было установлено, что 42-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не выбрала безопасную скорость для движения, из-за чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 42-х лет получил телесные повреждения различной степени тяжести, его госпитализировали в центральную больницу Локтевского района.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.