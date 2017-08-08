На алтайской трассе скончалась водитель перевернувшегося ВАЗа

373
Сегодня, 13:59.
Происшествия

В 0.06 минут в дежурную часть ОМВД России по Локтевскому району поступила информация о ДТП, которое произошло в 40 км от трассы А-322 "Горняк — Староалейское".

ВАЗ-2105.
ВАЗ-2105. Фото: avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili.

На месте ДТП было установлено, что 42-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, не выбрала безопасную скорость для движения, из-за чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир 42-х лет получил телесные повреждения различной степени тяжести, его госпитализировали в центральную больницу Локтевского района.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров