На алтайской трассе столкнулись грузовики из-за табуна лошадей

По данным ГУ МВД по республике Алтай, 31-летний водитель Hyundai HD120 во время движения увидел стоящих на проезжей части дороги лошадей. Он сбросил скорость, чтобы не сбить животных. В это время движущийся сзади в попутном направлении 41-летний Hyundai е-Mighty не справился с управлением и въехал в останавливающийся грузовик. В результате ДТП водитель Hyundai е-Mighty скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливается собственник сельскохозяйственных животных. В момент аварии водитель Hyundai HD120 был трезв.