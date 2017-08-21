На алтайской трассе столкнулись грузовики из-за табуна лошадей

19 августа, около 22.00 часов, на Чуйском тракте в районе села Соузга произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись два грузовика из Алтайского края.
По данным ГУ МВД по республике Алтай, 31-летний водитель Hyundai HD120 во время движения увидел стоящих на проезжей части дороги лошадей. Он сбросил скорость, чтобы не сбить животных. В это время движущийся сзади в попутном направлении 41-летний Hyundai е-Mighty не справился с управлением и въехал в останавливающийся грузовик. В результате ДТП водитель Hyundai е-Mighty скончался на месте происшествия от полученных травм.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливается собственник сельскохозяйственных животных. В момент аварии водитель Hyundai HD120 был трезв.
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