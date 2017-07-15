На алтайской трассе произошло жёсткое ДТП между грузовиком и Mark II. Есть пострадавшие

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой".

Две девушки еще были, одну держали под руки, вся была в крови, а вторая стояла самостоятельно, но тоже все лицо в крови!

Автовладельцы в Barnaul 22 отмечают, что утром был сильный туман, плюс мокрая трасса, что косвенно мог стать причиной аварии. Люди также сетуют на то, что у грузовики часто ездят без габаритных огней.