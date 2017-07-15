На алтайской трассе произошло жёсткое ДТП между грузовиком и Mark II. Есть пострадавшие

Утром 15 июля на Чуйском тракте между Бийском и Барнаулом столкнулись Toyota Mark II и грузовик. Водитель легкового авто получил травму головы, пострадали и его пассажиры, сообщают очевидцы. У иномарки буквально снесена вся передняя часть, грузовик лежит в кювете.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой".
Оксана Соболева:
Две девушки еще были, одну держали под руки, вся была в крови, а вторая стояла самостоятельно, но тоже все лицо в крови!
Автовладельцы в Barnaul 22 отмечают, что утром был сильный туман, плюс мокрая трасса, что косвенно мог стать причиной аварии. Люди также сетуют на то, что у грузовики часто ездят без габаритных огней.
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