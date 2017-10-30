На Алтайской зоне освятили золотые купола

В алтайской колонии освятили золотые купола. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. В алтайской колонии освятили золотые купола. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Храм на территории колонии стоит уже более 20 лет. Старые купола пришли в негодность: с них облетела краска, появилась ржавчина. Чтобы реконструировать купола, был закуплен специальный металл, устойчивый к коррозии с характерным золотистым цветом.

Осужденные самостоятельно крепили металлические ячейки на купола. Кроме того, на церковь поставили подсветку, которая будет освещать купола в темноте. На реконструкцию храма у сотрудников и осужденный ЛИУ-8 ушло больше года.

Справка

Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края действуют восемь православных храмов и одиннадцать молитвенных комнат, шесть из которых – для осужденных, исповедующих христианство, пять – для мусульман.