На Алтайской зоне освятили золотые купола

В Новоалтайске лечебно-исправительной колонии № 8 заменили обветшавшие купола на Никольском храме на "золотые". Перед подъемом куполов их освятил митрополит барнаульский и алтайский Сергий.
Храм на территории колонии стоит уже более 20 лет. Старые купола пришли в негодность: с них облетела краска, появилась ржавчина. Чтобы реконструировать купола, был закуплен специальный металл, устойчивый к коррозии с характерным золотистым цветом.
Осужденные самостоятельно крепили металлические ячейки на купола. Кроме того, на церковь поставили подсветку, которая будет освещать купола в темноте. На реконструкцию храма у сотрудников и осужденный ЛИУ-8 ушло больше года.
Справка
Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края действуют восемь православных храмов и одиннадцать молитвенных комнат, шесть из которых – для осужденных, исповедующих христианство, пять – для мусульман.
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