На авиасалоне МАКС охрана не подпустила Сердюкова к Путину

Экс-министр пытался подойти к Путину, когда тот зашел на стенд "Вертолетов России", однако охрана президента отстранила его, передает "Дождь".

"Сердюков пытался подойти поближе к президенту, представить ему лично медицинский вертолет, который Путин как раз осматривал, но встречи не произошло. Президент после осмотра вертолета сразу же ушел. Сердюков даже не пожал Путину руку", — сообщил корреспондент телеканала.

Встреча должна была стать первой после всех уголовных дел и утраты Сердюковым доверия президента. Но этого не произошло, не состоялось даже рукопожатия президента и бывшего подчиненного, пишет ura.ru.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков после коррупционного скандала "Оборонсервиса" 5 июля возглавил совет директоров "Роствертола".

Анатолий Сердюков занимал пост главы Минобороны РФ более пяти лет. Министр был вынужден уйти в связи с масштабным делом о коррупции. Основным фигурантом дела "Оборонсервиса" стала глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, находившаяся с Сердюковым в близких отношениях. Сам экс-министр также был фигурантом уголовного дела, но попал под амнистию.