На авиасалоне МАКС охрана не подпустила Сердюкова к Путину

Экс-главу Минобороны РФ Анатолия Сердюкова не подпустили к российскому президенту Владимиру Путину на открытии авиасалона МАКС-2017.
Экс-министр пытался подойти к Путину, когда тот зашел на стенд "Вертолетов России", однако охрана президента отстранила его, передает "Дождь".
"Сердюков пытался подойти поближе к президенту, представить ему лично медицинский вертолет, который Путин как раз осматривал, но встречи не произошло. Президент после осмотра вертолета сразу же ушел. Сердюков даже не пожал Путину руку", — сообщил корреспондент телеканала.
Встреча должна была стать первой после всех уголовных дел и утраты Сердюковым доверия президента. Но этого не произошло, не состоялось даже рукопожатия президента и бывшего подчиненного, пишет ura.ru.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков после коррупционного скандала "Оборонсервиса" 5 июля возглавил совет директоров "Роствертола".
Анатолий Сердюков занимал пост главы Минобороны РФ более пяти лет. Министр был вынужден уйти в связи с масштабным делом о коррупции. Основным фигурантом дела "Оборонсервиса" стала глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, находившаяся с Сердюковым в близких отношениях. Сам экс-министр также был фигурантом уголовного дела, но попал под амнистию.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.