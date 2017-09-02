На авиашоу в подмосковной Балашихе разбился самолет

По словам очевидцев, пилоты перед крушением пытались увести самолет, чтобы не упасть на толпу зрителей.

Источник ТАСС сообщает, основная причина катастрофы — ошибка пилота. "При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - рассказали в экстренных службах. При ударе о землю самолет загорелся. Как сообщил руководитель полетов авиашоу в подмосковной Балашихе Виктор Косухин, самолет разбился, выполняя фигуру высшего пилотажа.

В сети опубликовали видео крушения самолета.