На авиашоу в подмосковной Балашихе разбился самолет

2 сентября в результате крушения самолета Ан-2 во время показательных выступлений в подмосковной Балашихе погибли два человека, пишет РИА Новости.
По словам очевидцев, пилоты перед крушением пытались увести самолет, чтобы не упасть на толпу зрителей.
Источник ТАСС сообщает, основная причина катастрофы — ошибка пилота. "При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - рассказали в экстренных службах. При ударе о землю самолет загорелся. Как сообщил руководитель полетов авиашоу в подмосковной Балашихе Виктор Косухин, самолет разбился, выполняя фигуру высшего пилотажа.
В сети опубликовали видео крушения самолета.
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