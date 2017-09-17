На Avito выставили объявление о продаже растений из парка "Зарядье"

На поврежденные растения была объявлена скидка в размере 30%. В компании сказали, что объявление сочли попыткой продать украденный товар, что запрещено правилами, и заблокировали его.

Недавно посетители парка "Зарядье" уничтожили 10 тыс. растений, а также повредили "стеклянную кору" и окно медиацентра. Часть насаждений вытоптали, часть выкопали и бросили, часть унесли с собой. Особенно пострадала зона северного ландшафта, где уничтожено около трети зеленого покрова.

Предотвратить вандализм охрана "Зарядья" попросту не в состоянии. С тех пор как в понедельник парк открылся для всех желающих (в выходные после торжественного открытия он работал только по специальным приглашениям), туда идут толпы посетителей, и их поток так велик, что охранники физически не успевают за всеми следить.