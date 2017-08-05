На барнаульском Мемориале Славы увековечат имена еще 25 военнослужащих

С этой инициативой выступило региональное отделение Российского военно-исторического общества в Алтайском крае. Работа по формированию списка и уточнению данных велась в тесном взаимодействии с Алтайским региональным отделением Поискового движения России и военным комиссариатом Алтайского края.

Все бойцы из 28-й бригады погибли в Севском рейде в марте 1943 года. Земляки, служившие в 74-й бригаде, сложили свои головы в конце ноября – начале декабря 1942 года, в ходе операции "Марс". Солдат из 74-й бригады Фёдор Тимощенко, имя которого также вносится на Мемориал, был представлен к ордену Красного Знамени (посмертно). Командование наградило Героя орденом Красной Звезды.

Строки из наградного листа:

Тов. Тимощенко исключительно храбро, смело и мужественно бросился на врага, уничтожил 10 фашистов и пал смертью храбрых.

Конники из 87-й кавалерийской дивизии погибли в болотах Мясного Бора, в ходе печально знаменитой Любанской операции. Бойцы из 178-й стрелковой дивизии Дмитрий Воробьёв и Дмитрий Распономарёв были убиты подо Ржевом. Лейтенант Александр Зиновьев погиб при освобождении города Новосокольники Псковской области в январе 1944 года.

Справка

Имена военнослужащих, которые добавят на Мемориал славы

Воробьёв Пётр Дмитриевич, Кошатенко Анатолий Фёдорович, Кужелёв Владимир Иванович, Молк Борис Маркович, Огарков Александр Фёдорович, Сатинов Александр Васильевич (28-я отдельная лыжная бригада).

Дадонов Анатолий Иванович, Ермаков Иннокентий Петрович, Лобачёв Алексей Назарович, Соломин Анатолий Трофимович, Тимощенко Фёдор Петрович, Цыганков Николай Петрович (74-я отдельная стрелковая бригада)

Исевинов Демьян Ефимович, Лапердин Григорий Иванович, Лихачёв Андрей Степанович, Мизенцев Павел Алексеевич, Мюсов Константин Георгиевич, Пономарёв Василий Никитович, Речкунов Михаил Васильевич, Третьяков Николай Иванович, Ципин Дмитрий Иванович, Шитков Пракифис Иванович (87-я кавалерийская дивизия)

Воробьев Дмитрий Михайлович, Зиновьев Александр Иванович, Распономарев Дмитрий Семенович (178 стрелковая дивизия).