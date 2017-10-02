Мужчина украл цветмет на Барнаульском шпалопропиточном заводе

26-летний житель Барнаула украл со шпалопропиточного завода цветной металл. Мужчина снял его с подъемных кранов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Часть деталей злоумышленник успел снять и вынести, а часть не успел — его заметил охранник. Мужчина делал обход территории и увидел злоумышленника. Подозреваемому удалось скрыться. Директор завода обратился с заявлением в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.
По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого горожанина. Злоумышленник успел сбыть часть краденного в пункт приема цветного металла.
По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы со сроком до пяти лет.
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