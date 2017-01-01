Новую лестницу в Нагорный парк планируют начать строить уже в июне

Главный инженер проектного института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров представил эскизный проект будущей набережной. Он предусматривает лестницу в Нагорный парк, своеобразный "амфитеатр" для массовых праздников, навесы от дождя и солнца, места для размещения мелко-розничной торговли, велодорожку и коридоры для проезда уборочной техники.

Барнаульские архитекторы также предложили проработать вопросы ландшафтного и светодизайна, чтобы объект более выигрышно смотрелся при въезде в город. Эксперты подчеркнули, что нужно будет решить вопросы парковки и организации пешеходных потоков.

По словам Сергея Дугина, масштабное строительство планируют начать уже в июне.

Рассмотрение проекта продолжат на заседании общественного совета по развитию туркластера "Барнаул-горнозаводской город".