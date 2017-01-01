Новую лестницу в Нагорный парк планируют начать строить уже в июне

Глава администрации города Сергей Дугин провел совещание с участием ведущих архитекторов краевого центра, посвященное формированию будущей набережной. Об этом сообщает мэрия.
Главный инженер проектного института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров представил эскизный проект будущей набережной. Он предусматривает лестницу в Нагорный парк, своеобразный "амфитеатр" для массовых праздников, навесы от дождя и солнца, места для размещения мелко-розничной торговли, велодорожку и коридоры для проезда уборочной техники.
Барнаульские архитекторы также предложили проработать вопросы ландшафтного и светодизайна, чтобы объект более выигрышно смотрелся при въезде в город. Эксперты подчеркнули, что нужно будет решить вопросы парковки и организации пешеходных потоков.
По словам Сергея Дугина, масштабное строительство планируют начать уже в июне.
Рассмотрение проекта продолжат на заседании общественного совета по развитию туркластера "Барнаул-горнозаводской город".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.