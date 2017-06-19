На Барнаульской ТЭЦ-3 СГК прошел День открытых дверей и арт-фестиваль "Потепление"

5803
Сегодня, 13:10.
Новости компаний

17 июня 2017 года на площадке перед ТЭЦ-3 прошел фестиваль творческих коллективов Барнаула, где было интересно, как детям, так и взрослым.

Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Архив компании СГК.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Семен Рогожников и Светлана Рогожникова.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Семен Рогожников и Светлана Рогожникова.
Барнаульская ТЭЦ-3 СГК и группа Градусы: на станции прошел День открытых дверей и арт-фестиваль «Потепление». Фото: Семен Рогожников и Светлана Рогожникова.

Такой подарок сделала горожанам Сибирская генерирующая компания. Желающие смогли посмотреть, как устроена внутри ТЭЦ-3 и узнать, как и где производится электроэнергия и тепло, которыми мы пользуемся дома, щелкая выключателем и открывая кран.

Конкурс граффити собрал желающих с баллонами разноцветных красок. Все желающие фотографировались в уникальной фотозоне, посетили мастер-классы по танцам и рисованию, робототехнике и джоли-джампингу, сделали аквагрим, распечатали фото в инстапринтере и посмотрели шоу гигантских светящихся роботов-криоменов.

Гвоздем программы стал конкурс гимнов света и тепла среди популярных музыкальных групп Барнаула. Завершили мероприятие концерт группы Градусы и праздничный салют.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров