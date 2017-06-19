На Барнаульской ТЭЦ-3 СГК прошел День открытых дверей и арт-фестиваль "Потепление"

17 июня 2017 года на площадке перед ТЭЦ-3 прошел фестиваль творческих коллективов Барнаула, где было интересно, как детям, так и взрослым.
Такой подарок сделала горожанам Сибирская генерирующая компания. Желающие смогли посмотреть, как устроена внутри ТЭЦ-3 и узнать, как и где производится электроэнергия и тепло, которыми мы пользуемся дома, щелкая выключателем и открывая кран.
Конкурс граффити собрал желающих с баллонами разноцветных красок. Все желающие фотографировались в уникальной фотозоне, посетили мастер-классы по танцам и рисованию, робототехнике и джоли-джампингу, сделали аквагрим, распечатали фото в инстапринтере и посмотрели шоу гигантских светящихся роботов-криоменов.
Гвоздем программы стал конкурс гимнов света и тепла среди популярных музыкальных групп Барнаула. Завершили мероприятие концерт группы Градусы и праздничный салют.
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