На барнаульской улице два отечественных автомобиля не поделили дорогу

ДТП с двумя отечественными автомобилями в Барнауле. Фото: Иван Фролов, barneos22. ДТП с двумя отечественными автомобилями в Барнауле. Фото: Иван Фролов, barneos22. ДТП с двумя отечественными автомобилями в Барнауле. Фото: Иван Фролов, barneos22. Водитель, руль. Фото: pixabay.com.

Известно, что ВАЗ-2110 двигался по улице Гоголя в сторону проспекта Красноармейского. В это время из переулка Революционный вылетел автомобиль "Жигули" и протаранил машину.

Водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести находится в больнице.

Обе машины, в результате столкновения, получили сильные повреждения.