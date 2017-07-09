На барнаульской улице два отечественных автомобиля не поделили дорогу

Днем 9 июля в Барнауле произошла авария на пересечении улицы Гоголя и переулка Революционный. Столкнулись ВАЗ-2110 и "Жигули". Очевидцы в паблике Барнаул22 написали, что "десятка" от удара перевернулась.
ДТП с двумя отечественными автомобилями в Барнауле. Фото: Иван Фролов, barneos22.
ДТП с двумя отечественными автомобилями в Барнауле. Фото: Иван Фролов, barneos22.
ДТП с двумя отечественными автомобилями в Барнауле. Фото: Иван Фролов, barneos22.
Водитель, руль. Фото: pixabay.com.
Известно, что ВАЗ-2110 двигался по улице Гоголя в сторону проспекта Красноармейского. В это время из переулка Революционный вылетел автомобиль "Жигули" и протаранил машину.
Водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести находится в больнице.
Обе машины, в результате столкновения, получили сильные повреждения.
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