На барнаульской улице сгорел внедорожник

8 октября в 13.59 местного времени поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Эмилии Алексеевой в Барнауле.
В Барнауле горел внедорожник. Фото: Александр Александрович, vk.com/barneos22.
В Барнауле горел внедорожник. Фото: Александр Александрович, vk.com/barneos22.
Пожарная машина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).
В 14.04 пожар локализован, в 14.05 ликвидирован.
На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 8 человек и двух единиц техники, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Подписчики паблика Barnaul 22 отметили, что огонь пытались потушить до приезда пожарных.
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