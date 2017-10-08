На барнаульской улице сгорел внедорожник

В Барнауле горел внедорожник. Фото: Александр Александрович, vk.com/barneos22. В Барнауле горел внедорожник. Фото: Александр Александрович, vk.com/barneos22. Пожарная машина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В 14.04 пожар локализован, в 14.05 ликвидирован.

На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве 8 человек и двух единиц техники, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Подписчики паблика Barnaul 22 отметили, что огонь пытались потушить до приезда пожарных.