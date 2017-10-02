На Байкале запретили ловить знаменитого омуля

С 1 октября вступило в силу правило Минсельхоза для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.
В соответствии с ним, запрещен вылов омуля в Байкале. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции этого вида рыбы, сообщает Росрыболовство.
Запрет введен на промышленный и любительский вылов омуля. Исключение сделано для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.