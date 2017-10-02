На Байкале запретили ловить знаменитого омуля

Сегодня, 13:05.
Жизнь

С 1 октября вступило в силу правило Минсельхоза для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

Байкал.
Байкал. Фото: Sergey Gabdurakhmanov, CC BY 2.0, part from original.

В соответствии с ним, запрещен вылов омуля в Байкале. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции этого вида рыбы, сообщает Росрыболовство.

Запрет введен на промышленный и любительский вылов омуля. Исключение сделано для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой, пишет bfm.ru.

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