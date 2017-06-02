Алтай-Кокс стал площадкой для обмена опытом по дуальному обучению

Алтай-Кокс и Заринский политехнический техникум уже два года работают в системе дуального обучения. Накопленным опытом они поделились с коллегами из других учебных заведений во время стажерской практики.

Основная задача дуального обучения – максимально приблизить учебный процесс к практике. Учебные программы Заринского политехнического техникума составлены с учетом специфики производства Алтай-Кокса. Например, у студентов, которые обучаются по профессиям слесарь КИПиА и машинист коксохимического производства, около 70% учебного времени занимает практика на заводе. За каждой парой студентов закреплен шеф-наставник. Такой подход обеспечивает качество подготовки рабочих кадров.

"Сотрудничество образовательных учреждений и предприятий позволяет сделать обучение максимально эффективным. Не все техникумы и колледжи края имеют такое техническое оснащение, как, например, на Алтай-Коксе. Это замечательно, что студенты, благодаря такому сотрудничеству имеют возможность проверить свои знания на практике в условиях современного производства", - отметила Инесса Долженко, заместитель министра образования и науки Алтайского края.

В конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров приняли участие 16 студентов колледжей и техникумов Бийска, Барнаула, Павловского, Благовещенского, Волчихинского и Заринского районов. Практическое задание они выполняли на участке высоковольтного оборудования Алтай-Кокса.

Победителем конкурса среди студентов первого курса стал Тимур Комакин, среди студентов второго курса – Кирилл Филиппов. Оба – учащиеся Заринского политехнического техникума.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением места практики. Для студентов – призовую викторину.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.