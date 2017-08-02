На берегу Москвы-реки нашли зацементированные коробки с частями человеческих тел

Вечером 29 июля на южном берегу Москвы-реки были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета с фрагментами тела женщины. 1 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий неподалеку от этой находки были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости неизвестного человека.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), пишет ura.ru.