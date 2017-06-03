На бийской трассе будут штрафовать водителей за шторки и тонировку

Помимо этого, к ответственности привлекут водителей машин, на передних стеклах которых установлены шторки.

В ведомстве пояснили, что причина проведения спецмероприятия — рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах края с участием автомобилей с разными неисправностями. В том числе, с низким коэффициентом светопропускания стекол и ограничением обзора по другим причинам.