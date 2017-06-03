На бийской трассе будут штрафовать водителей за шторки и тонировку

В Бийске, Бийском и Солтонском районах Алтайского края до 9 июня продлится спецоперация "Тонировка". Сотрудники ГИБДД проверят автомобили со стеклами, тонирование которых не соответствует требованиям регламента и безопасности, информирует сайт ГИБДД МВД по Алтайскому краю.
Помимо этого, к ответственности привлекут водителей машин, на передних стеклах которых установлены шторки.
В ведомстве пояснили, что причина проведения спецмероприятия — рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах края с участием автомобилей с разными неисправностями. В том числе, с низким коэффициентом светопропускания стекол и ограничением обзора по другим причинам.
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