На большом воздушном шаре: барнаульца оштрафовали за полёты на аэростате

Выяснилось, что барнаулец летал в воздушном пространстве класса "G" — вблизи села Калманка — без уведомления Новосибирского Зонального центра ЕС ОрВД 19, 22 и 23 июня 2017 года.

В отношении нарушителя возбудили административные производства. Ему назначили наказание в виде штрафов на сумму 12 тысяч рублей.