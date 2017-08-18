На большом воздушном шаре: барнаульца оштрафовали за полёты на аэростате

Жителя Барнаула оштрафовали за полеты на тепловом аэростате. Об этом сообщает Барнаульская транспортная прокуратура.
Выяснилось, что барнаулец летал в воздушном пространстве класса "G" — вблизи села Калманка — без уведомления Новосибирского Зонального центра ЕС ОрВД 19, 22 и 23 июня 2017 года.
В отношении нарушителя возбудили административные производства. Ему назначили наказание в виде штрафов на сумму 12 тысяч рублей.
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