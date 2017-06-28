На борту МКС космонавты будут печь свежий хлеб

В 2018 году в NASA планируют провести эксперимент по выпеканию особого хлеба на борту международной космической станции. Космонавты испекут сдобу в микроволновой печи, сообщает NBC.
Для хлеба астронавты будут использовать специальное тесто.
Инициаторы проекта — немецкая компания Bake In Space. Ученые попытаются создать обычные немецкие булочки. При успешном завершении проекта "Печем в космосе " астронавты первый раз в истории испекут хлеб в космическом пространстве.
По словам издания, новый хлеб не только разнообразит рацион питания космонавтов, но и поможет удовлетворить потребности будущих потенциальных космических туристов.
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