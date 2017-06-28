На борту МКС космонавты будут печь свежий хлеб

Для хлеба астронавты будут использовать специальное тесто.

Инициаторы проекта — немецкая компания Bake In Space. Ученые попытаются создать обычные немецкие булочки. При успешном завершении проекта "Печем в космосе " астронавты первый раз в истории испекут хлеб в космическом пространстве.

По словам издания, новый хлеб не только разнообразит рацион питания космонавтов, но и поможет удовлетворить потребности будущих потенциальных космических туристов.