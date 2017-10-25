На борту самолета умер пассажир, собиравшийся лететь в Новосибирск

25 октября утром на борту самолета Красноярск-Новосибирск скончался мужчина, сообщает avtoritetnoeradio.ru.
Происшествие случилось в салоне самолета Boeing авиакомпании "Победа". Лайнер должен был вылететь сегодня в 08:00, однако мужчине в салоне резко стало плохо. Бортпроводники начали проводить реанимацию и вызвали "скорую".
Врачи и один из пассажиров боролись за жизнь мужчины на вид старше 50 лет, у которого не было пульса, сообщают очевидцы в паблике АСТ54.
Рейс задержали, из салона никого не выпускали, рассказал один из пассажиров лайнера: "Смерть мгновенная, это, наверное, сердце или были проблемы с кровеносной системой. Самолет уже должен быть в Новосибирске, а он еще из Красноярска не вылетел. Все сидят в салоне, представители компании ничего не говорят".
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