На борту самолета умер пассажир, собиравшийся лететь в Новосибирск

Происшествие случилось в салоне самолета Boeing авиакомпании "Победа". Лайнер должен был вылететь сегодня в 08:00, однако мужчине в салоне резко стало плохо. Бортпроводники начали проводить реанимацию и вызвали "скорую".

Врачи и один из пассажиров боролись за жизнь мужчины на вид старше 50 лет, у которого не было пульса, сообщают очевидцы в паблике АСТ54.

Рейс задержали, из салона никого не выпускали, рассказал один из пассажиров лайнера: "Смерть мгновенная, это, наверное, сердце или были проблемы с кровеносной системой. Самолет уже должен быть в Новосибирске, а он еще из Красноярска не вылетел. Все сидят в салоне, представители компании ничего не говорят".