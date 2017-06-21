На черногорском курорте погибла россиянка

В черногорском городе Будва погибла гражданка России, сообщает РИА Новости.
В российском посольстве заявили, что не могут комментировать детали произошедшего из-за того, что не было официального уведомления от местных властей.
19 июня 68-летняя россиянка с инициалами С. Н. почувствовала себя плохо в воде и утонула.
"Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей", — сказали в посольстве, пишет polit.ru.
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