На черногорском курорте погибла россиянка

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Сегодня, 09:58.
Происшествия

В черногорском городе Будва погибла гражданка России, сообщает РИА Новости.

Море. Волна.
Море. Волна. Фото: СС0.

В российском посольстве заявили, что не могут комментировать детали произошедшего из-за того, что не было официального уведомления от местных властей.

19 июня 68-летняя россиянка с инициалами С. Н. почувствовала себя плохо в воде и утонула.

"Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей", — сказали в посольстве, пишет polit.ru.

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