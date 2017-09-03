На ЧМ России по водно-моторному спорту в Краснодаре погиб гонщик

Трагедией закончился третий этап спортивных гонок на воде в Краснодаре на водоеме Старая Кубань.
Чемпионат России остановили после того, как судно 55-летнего спортсмена взлетело в воздух и несколько раз перевернулось.
Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он умер.
У погибшего была квалификация мастера спорта.
Следователи ведут проверку по факту смерти мужчины. Предварительно причиной трагедии могла стать волна после судна, проплывшего по озеру поперек движения гоночных суден. Очевидцы смогли зафиксировать трагический момент на камеру, что поможет в выяснении причин аварии, пишет news-r.ru.
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