Торты, ковры и топоры: на что россияне лепят изображения Путина

Владимир Путин уже давно стал одной из самых обсуждаемых личностей в мире. О нем пишут, говорят, снимают фильмы, его любят и уважают, а также боятся и не ненавидят. Предлагаем взглянуть на подборку фотоприколов с президентом России.

На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru. Источник.