Торты, ковры и топоры: на что россияне лепят изображения Путина

Владимир Путин уже давно стал одной из самых обсуждаемых личностей в мире. О нем пишут, говорят, снимают фильмы, его любят и уважают, а также боятся и не ненавидят. Предлагаем взглянуть на подборку фотоприколов с президентом России.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
На что россияне лепят изображения Путина. Фото: trinixy.ru.
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