Фотофакты. На Чукотке сильнейший ураган поломал лопасти 4 вертолетов и портовые краны

Ураган на Чукотке. Фото: Предоставлено читателем altapress.ru. instagram.com. Фото из архива редакции. instagram.com. Фото из архива редакции. Ураган на Чукотке. Фото: Предоставлено читателем altapress.ru.

В Анадыре повреждены элементы кровли четырех домов. Из-за непогоды перенесены шесть авиарейсов. В ряде домов города разбиты стекла. С вечера 29 декабря закрыт участок федеральной трассы "Анадырь — Угольные Копи".

Как жешь можно сидеть дома в такую замечательную погоду 😊 #чукотка #анадырь #пурга #ветерок #жесть Видео опубликовано romero1375 (@romero1375) Дек 29 2016 в 1:19 PST

В ближайшее время на Чукотке ожидается очередной циклон. По прогнозам синоптиков, 1-2 января 2017 года ветер усилится до 25-30 метров в секунду. На регион также обрушится сильная метель (видимость 500 метров и менее). На дорогах возможен гололед.

Коротко о погоде #чукотка #пурга #погода #ветерок Видео опубликовано romero1375 (@romero1375) Дек 29 2016 в 12:27 PST

1 и 2 января 2017 года в Алтайском крае тоже будет действовать штормовое предупреждение, но ветер будет не такой сильный. Ожидается усиление до 17-22 м/с, местами порывы 23-28 м/с.