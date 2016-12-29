Фотофакты. На Чукотке сильнейший ураган поломал лопасти 4 вертолетов и портовые краны

Сильный ураган, пронесшийся по Чукотке, поломал лопасти у четырех вертолетов Ми-8, а также повредил три портовых крана в Анадыре. Порывы достигали 35 м/с (126 км/ч), сообщает РИА "Новости". Ветер такой силы соответствует 12 баллам по шкале Бофорта (максимум) и является ураганом.
В Анадыре повреждены элементы кровли четырех домов. Из-за непогоды перенесены шесть авиарейсов. В ряде домов города разбиты стекла. С вечера 29 декабря закрыт участок федеральной трассы "Анадырь — Угольные Копи".
В ближайшее время на Чукотке ожидается очередной циклон. По прогнозам синоптиков, 1-2 января 2017 года ветер усилится до 25-30 метров в секунду. На регион также обрушится сильная метель (видимость 500 метров и менее). На дорогах возможен гололед.
1 и 2 января 2017 года в Алтайском крае тоже будет действовать штормовое предупреждение, но ветер будет не такой сильный. Ожидается усиление до 17-22 м/с, местами порывы 23-28 м/с.
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