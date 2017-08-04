На Чуйском тракте водитель Skoda Octavia устроил лобовое ДТП со смертельным исходом

4 августа в 5.40 на 227 км "Чуйского тракта" произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя Škoda Octavia, двигаясь из Барнаула в сторону Бийска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Funcargo, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Водителя автомобиля Škoda с травмами госпитализировали в ЦРБ.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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