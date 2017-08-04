На Чуйском тракте водитель Skoda Octavia устроил лобовое ДТП со смертельным исходом

По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя Škoda Octavia, двигаясь из Барнаула в сторону Бийска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Funcargo, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водителя автомобиля Škoda с травмами госпитализировали в ЦРБ.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.