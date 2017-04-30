На "Евровидение" продали две тысячи билетов на непригодные места

Организаторы конкурса "Евровидение-2017" продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места. Об этом сообщил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов, передает Gazeta.ru.
Как объяснил Феликсов, в феврале билеты продавали по предварительной схеме. Однако после расстановки камер и освещения стало ясно, что некоторые места придется ликвидировать, а схему рассадки – изменить.
Зрителям, купившим эти билеты, либо их заменят, либо вернут деньги. Речь идет о 2% от общего количества мест. Все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua.
Напомним, Россия не примет участие в "Евровидении-2017", которое в мае пройдет в Киеве.
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