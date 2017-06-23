На ежегодный фестиваль "Because of the Beatles" с компанией "Авиафлот".

Группа компаний "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и тур агентств в Алтайском крае предлагает "Тур выходного дня" - доставка туда и обратно на ежегодный фестиваль "Because of the Beatles".
По традиции, уже четвёртый год подряд коллективы из разных уголков страны соберутся на "Бирюзовой Катуни", неподалеку от памятника Джону Леннону, и исполнят лучшие песни The Beatles для всех любителей хорошей музыки!
В состав участников войдут как группы, зарекомендовавшие себя на прошлых фестивалях, так и те коллективы, которые ещё ни разу не выступали на "Бирюзовой Катуни". В этом году на сцену вновь выйдут барнаульские группы "Мы" и Redrollers (ex-Cosmonauts Gone Surf!) и горно-алтайские рокеры Palm Beach 04. К ним присоединятся гости фестиваля из Новосибирска: рок-группа "Ракеты" и исполнители нео-свинга "Штрих Кот".
Главным же гостем праздника станет единственный трибьют легендарной группы в России, признанный правообладателями, "двойники The Beatles", московская группа The BeatLove!
В этом году фестиваль пройдёт под слоганом "Вперёд, в 60-е!". Это значит, что на нём прозвучат не только песни The Beatles, но и музыка, определявшая ту эпоху и влиявшая на творчество "ливерпульской четвёрки": Элвис Пресли, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Creedence и многие другие!
Место проведения: "Бирюзовая Катунь", неподалеку от памятника Джону Леннону
Выезд из Барнаула 1 июля в 08.00, пр. Ленина, 53. Начало фестиваля в 17-00 до 24-00.
Стоимость тура – 1500 рублей.
Вход на фестиваль будет совершенно свободным!
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