На ежегодный фестиваль "Because of the Beatles" с компанией "Авиафлот"

29
Сегодня, 13:42.
Новости компаний

Группа компаний "Авиафлот" - крупнейшая сеть билетных касс и тур агентств в Алтайском крае предлагает "Тур выходного дня" - доставка туда и обратно на ежегодный фестиваль "Because of the Beatles".

На ежегодный фестиваль "Because of the Beatles" с компанией "Авиафлот".
На ежегодный фестиваль "Because of the Beatles" с компанией "Авиафлот". Фото: Архив компании "Авиафлот".

По традиции, уже четвёртый год подряд коллективы из разных уголков страны соберутся на "Бирюзовой Катуни", неподалеку от памятника Джону Леннону, и исполнят лучшие песни The Beatles для всех любителей хорошей музыки!
В состав участников войдут как группы, зарекомендовавшие себя на прошлых фестивалях, так и те коллективы, которые ещё ни разу не выступали на "Бирюзовой Катуни". В этом году на сцену вновь выйдут барнаульские группы "Мы" и Redrollers (ex-Cosmonauts Gone Surf!) и горно-алтайские рокеры Palm Beach 04. К ним присоединятся гости фестиваля из Новосибирска: рок-группа "Ракеты" и исполнители нео-свинга "Штрих Кот".
Главным же гостем праздника станет единственный трибьют легендарной группы в России, признанный правообладателями, "двойники The Beatles", московская группа The BeatLove!
В этом году фестиваль пройдёт под слоганом "Вперёд, в 60-е!". Это значит, что на нём прозвучат не только песни The Beatles, но и музыка, определявшая ту эпоху и влиявшая на творчество "ливерпульской четвёрки": Элвис Пресли, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Creedence и многие другие! 

На ежегодный фестиваль "Because of the Beatles" с компанией "Авиафлот".
На ежегодный фестиваль "Because of the Beatles" с компанией "Авиафлот"

Место проведения:  "Бирюзовая Катунь", неподалеку от памятника Джону Леннону

Выезд из Барнаула 1 июля в 08.00, пр. Ленина, 53. Начало фестиваля в 17-00 до 24-00.

Стоимость тура – 1500 рублей.

Вход на фестиваль будет совершенно свободным!

Не пропустите!

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров