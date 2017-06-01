На Филиппинах убиты несколько чеченских боевиков

В ходе боев за город Марави на Филиппинах ликвидированы 95 террористов, сообщил журналистам министр обороны Делфин Лорензана.
Восемь из них мусульмане-иностранцы, среди которых есть выходцы из Чечни.
Марави был захвачен 500 боевиками из исламистской группировки "Мауте", связанной с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ). Террористы ворвались в католический собор, захватили священник и прихожан, после чего подожгли храм. Захватчики вывесили на домах черные флаги ИГ, сожгли две школы и выпустили заключенных из тюрьмы.
Правительственные войска уже разработали "большой план" того, как отбить населенный пункт, сказал военный министр.
Он рассказал и о потерях со стороны армии. По словам министра, уже погибли 25 военнослужащих. Кроме того, жертвами обстрелов стали и 19 мирных горожан.
Власти республики пока никак не прокомментировали информацию об участии чеченцев в конфликте на Филиппинах, пишет "Росбалт".
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