На форуме "Алтай. Точки роста" единороссы сформируют "Молодежную команду страны"

Образовательная программа Форума содержит 4 направления, в рамках которых будет организована работа площадок: "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество".

В рамках направления "Социальные технологии" при поддержке Регионального отделения партии "Единая Россия" будут работать 2 образовательные площадки: "Наставничество" (руководитель – заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко) и "Молодежная команда страны" (руководитель – депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Денис Голобородько).

Учебная программа площадки "Наставничество" направлена на обмен опытом и дальнейшее применение успешных практик в развитии Российского движения школьников, детских и молодёжных движений в Алтайском крае.

Образовательная площадка "Молодежная команда страны" станет одной из самых многочисленных на Форуме и соберет 60 участников из числа лидеров молодежных общественных объединений, студенческих и профсоюзных организаций, представителей "Молодой Гвардии Единой России". В течение недели для участников площадки пройдут мастер-классы от известных политических и общественных деятелей региона, а также практические занятия по формированию базовых прикладных навыков, необходимых начинающему политику для успешной самореализации.

Экспертами площадки выступят: секретарь Регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, уполномоченный по правам человека Борис Ларин, представитель Губернатора и Правительства в АКЗС Антон Васильев, депутаты АКЗС Иван Мордовин, Сергей Лямин, Николай Данилин, Алексей Кривенко и другие.