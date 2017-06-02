"На грани шаманства": сенатор Щетинин заявил, что алтайское вино становится все лучше

Когда мы начинали эту работу, меня называли мечтателем. Как только не называли. Но тем не менее проект пошел. И работа такая с нашими друзьями из Франции продолжается. Отношения с этой страной не затухают несмотря ни на какие санкции.

Ваши коллеги были давно на винограднике. Соответствующие работы там выполнены. Почки распустились. Я думаю, что будем собирать урожай в этом году. Но вы должны понимать, что это французский и итальянский виноград винный, но на другой почве, другое солнце, атмосфера.

Но с французами работа продолжается и это дело не одного года. Но вино есть. И оно с каждым годом становится все лучше и лучше. Это не простой процесс. Это на грани искусства, шаманства и науки.