"На грани шаманства": сенатор Щетинин заявил, что алтайское вино становится все лучше

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Сегодня, 14:58.
Экономика

Член Совета Федерации Михаил Щетинин заявил, что в этом году планируется сбор французского винограда в Алтайском районе. При этом алтайское вино, по мнению сенатора "с каждым годом становится все лучше". Так он ответил на вопрос журналистов в ходе Петербургского экономического форума о том, с чем связан провал проекта по производству алтайского вина из плодов французских виноградников.

Вице-губернатор Михаил Щетинин утверждает, что все потребители в Алтайском крае до конца года будут платить за электричество по тарифам, введенным с 1 января.
Вице-губернатор Михаил Щетинин утверждает, что все потребители в Алтайском крае до конца года будут платить за электричество по тарифам, введенным с 1 января. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

Михаил Щетинин,
сенатор от Алтайского края:

Когда мы начинали эту работу, меня называли мечтателем. Как только не называли. Но тем не менее проект пошел. И работа такая с нашими друзьями из Франции продолжается. Отношения с этой страной не затухают несмотря ни на какие санкции.

Ваши коллеги были давно на винограднике. Соответствующие работы там выполнены. Почки распустились. Я думаю, что будем собирать урожай в этом году. Но вы должны понимать, что это французский и итальянский виноград винный, но на другой почве, другое солнце, атмосфера.

Но с французами работа продолжается и это дело не одного года. Но вино есть. И оно с каждым годом становится все лучше и лучше. Это не простой процесс. Это на грани искусства, шаманства и науки.

Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года.
Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года
История неуспеха: почему на Алтае не смогли довести до ума амбициозный проект с французами

Ранее директор компании "Алтайская лоза" и завкафедрой бродильных производств АлтГТУ Владимир Вагнер заявил altapress.ru, что работы на знаменитых французских виноградниках, расположенных в Алтайском районе, в этом году будут проводиться в минимальных объе­мах и исключительно силами студентов.

При этом некогда цветущие плантации в настоящий момент находятся в удручающем состоянии: виноград по сути оказался заброшен. "Алтайский винзавод", на котором планировалось перерабатывать плоды, оказался в руках других инвесторов, которых вино не интересует.

Напомним, первые саженцы французского винограда Владимир Вагнер, тогда еще гендиректор госкорпорации "Алтайспиртпром", завез в 2009 году. В 2010 году на 3 га земли неподалеку от села Алтайского было высажено 12 тыс. новых саженцев сортов "гаме", "маршал фош", "миньо", "мускат оттонель", "пино нуар", "шардоне".

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