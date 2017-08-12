На границе Украины с Россией увеличат число постов

Новый глава погранслужбы Украины Петр Цигикал планирует увеличить количество постов на границе с Россией и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами. Основное внимание ведомство уделит трем участкам: границам с Россией, Белоруссией и приднестровскому, пишет РИА Новости.
"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", — сказал Цигикал в эфире украинского Пятого канала.
Сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров. Погранслужба Украины отмечает, что это усложняет работу по охране границы.
Также Цигикал рассказал о продвижении в реализации проекта "Стена", подразумевающего возведение барьера на границе с Россией. По его словам, на ряде участков границы Украины уже возведены долгосрочные укрепления и "вырыты рвы". При этом он отметил, что эти укреления будут практически бесполезны в случае военной агрессии со стороны России, однако помогут в борьбе с контрабандистами, пишет РБК.
11 августа, суд в Киеве арестовал двух фигурантов дела о хищении средств проекта "Стена". По данным следствия, при реализации проекта были похищены около 16 млн гривен (около 37 млн руб.). Всего на реализацию проекта Киев выделил 400 млн гривен.
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