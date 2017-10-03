На Х Алтайском региональном ИТ-форуме покажут, как работает "Безопасный город".

28 сентября в Барнауле прошел круглый стол по теме "Может ли Барнаул стать умным городом?", организатором которого выступил ИД "Алтапресс". В его рамках начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк заявил, что в 2018 году в трех муниципалитетах края начнется внедрение аппаратно-программного-комплекса (АПК) "Безопасный город". В их число входят Барнаул, Белокуриха и Локтевский район.

По словам директора НТЦ "Галэкс" Владимира Графеева, АПК "Безопасный город" – это первая попытка государства создать в России единую техническую платформу для построения умных городов.

Сейчас назначение этого комплекса – обеспечение безопасности. Он объединит уже существующие проекты, чтобы увеличить их эффективность – систему наружного видеонаблюдения (работает в Барнауле с 2007 года), мониторинг транспорта с помощью системы ГЛОНАСС, службу экстренных вызовов с единым номером 112 и другие. Комплекс будет защищать граждан от природных, техногенных, социальных и других чрезвычайных ситуаций.

На Алтайском региональном ИТ-форуме будет демозона, в которой все участники смогут увидеть АПК "Безопасный город" в действии. Интеллектуальную систему планируется подключить к реальным камерам, установленным в Барнауле. Она выдаст аналитику на основе данных, которые будут получены.

На секции "Умный и безопасный город" на Х Алтайском региональном ИТ-форуме выступят представители вендоров, которые расскажут о своих решениях для умных городов (Schneider Electric, "Ростелеком", Microsoft Россия, ITV и другие). Также спикеры порассуждают о взаимосвязях между АПК "Безопасный город" и концепцией умных городов, поделятся прогнозами о том, какие профессии будут нужны городу будущего.

По мнению Владимира Графеева, очень важно, чтобы в стране были приняты единые стандарты построения умных городов. Они помогут коммерческим компаниям включиться в процесс их создания: реализованные ими проекты можно будет внедрять на существующую платформу.

Он также считает, что по возможности систему нужно сделать самоокупаемой.

Владимир Графеев,

директор НТЦ "Галэкс":

В настоящее время эффективность инвестиций в создание умного города оценить сложно. Можно посчитать, например, снижение уровня преступности, аварий на дорогах, число спасенных жизней. Но это относится к экономике проекта опосредованно. Тот случай, когда измерить эффективность в деньгах нельзя.

По его мнению, окупаемость возможна при государственно-частном партнерстве. Например, госсистема собирает большие объемы обезличенных данных, анализирует их и продает тем, кому они нужны. Или обычный пользователь установит себе на смартфон какое-то приложение и будет готов платить за него, осознавая его полезность.

Максим Герасимюк рассказал, что на реализацию пилотного проекта по внедрению АПК "Безопасный город" в Алтайском крае и системы 112 может потребоваться 0,5 млрд рублей. Помимо использования средств регионального бюджета, планируется привлекать частные инвестиции.

Владимир Графеев,

директор НТЦ "Галэкс":

Мы хотим показать, что такое АПК "Безопасный город", наглядно продемонстрировать, на что он способен. Чтобы у людей не возникало вопросов по поводу того, куда тратятся бюджетные деньги. Десять лет назад, когда была принята программа "Электронное правительство", регламентирующая перевод госуслуг в электронный вид, у многих тоже возникал вопрос "зачем". Но сегодня миллионы людей пользуются порталом госуслуг, и у них уже нет сомнений в его полезности. Создание умных городов имеет такое же значение. Сегодня мы вложим деньги в развитие города, региона, а завтра наши дети останутся здесь жить, потому что им будет комфортно и интересно развивать эту территорию.

Справка

Партнеры Алтайского регионального ИТ-форума: ООО "Сиско Солюшенз", ООО "Ксерокс (СНГ)", Schneider Electric, Dell, EMC, Корпорация Canon Россия, "Код безопасности", IDIS Russia, Hewlett Packard Enterprise, ООО "Центр информационной безопасности", АО "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" ОАО "ИнфоТеКС", ООО "Конфидент", Компания "Прокс", ООО "1С-Галэкс", ООО "ДЕПО Электроникс", Алтайский филиал ПАО "Ростелеком", "Галэкс", Samsung Electronics ("Самсунг Электроникс"), ООО "Техкомпания Хуавэй", Компания "Актив".

Организатор Алтайского регионального ИТ-форума – комитет по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты, при поддержке администрации Алтайского края (в лице Алтайкомсвязи), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Клуба ИТ-директоров Алтая, Ассоциации поддержки инноваций Алтайского края.

Сайт Алтайского регионального ИТ-форума: itforumaltai.ru/2017