На каких сайтах можно получить государственные услуги в электронной форме

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Государственные услуги в электронной форме предоставляются не только на Портале госуслуг, но и на некоторых других сайтах. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно быть авторизованным пользователем gosuslugi.ru. Вход на эти сайты осуществляется с помощью пароля и логина основного Портала госуслуг.
Адрес в интернете: медрег22.рф
На сайте можно посмотреть расписание врачей в муниципальных больницах и записаться на прием к специалисту на конкретное время.
Адрес в интернете: lkfl.nalog.ru/lk
С помощью этого сайта можно решать ряд вопросов, связанных с деятельностью Федральной налоговой службы: контролировать расчеты с бюджетом, оплачивать налоговую задолженность, заполнять и направлять налоговые декларации и так далее.
Адрес в интернете: netschool.edu22.info
На сайте можно следить за успеваемостью ребенка-школьника в режиме онлайн.
Адрес в интернете: pfrf.ru/eservices/lkzl
На сайте можно получать информацию о состоянии своего пенсионного счета, о страховых взносах, которые платит работодатель, подать заявления в Пенсионный фонд о назначении пенсии, о доставке пенсии и другие.
Адрес в интернете: my.dom.gosuslugi.ru
На сайте можно оплатить услуги ЖКХ, получить информацию об управляющих компаниях в городе, написать жалобу. Портал создан для детального информирования граждан о работе служб ЖКХ в каждом конкретном доме. Наполнение сайта и введение новых функций продолжается.
Адрес в интернете: roi.ru
Интернет-площадка для размещения общественных инициатив граждан России по вопросам социально-экономического развития страны и совершенствования государственного и муниципального управления.
Адрес в интернете: работает на сайтах страховых компаний, которые продают полисы ОСАГО.
С помощью пароля и логина на Портале госуслуг можно авторизоваться в системе по оформлению электронного ОСАГО на сайтах страховых компаний, которые предоставляют эту услугу.
Адрес в интернете: trudvsem.ru
Здесь размещается информация об открытых вакансиях, также можно опубликовать свое резюме.
Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".
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