На Кемеровской ТЭЦ прогремел взрыв

"Предварительно, один человек получил ожоги рук и лица средней степени тяжести", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

Сотрудник котельной госпитализирован.

Оборудование предприятия не пострадало, ТЭЦ работает в штатном режиме. Причины взрыва уточняются, пишет Тайга.инфо.

1 октября более 33 тыс. жилых домов в Якутске и еще четырех муниципальных районах остались без электроэнергии из-за аварии на Якутской ГРЭС. Причиной аварии стал взрыв в отдельно стоящем здании, где расположены резервные турбины. Прокуратура, следком и Ростехнадзор начали проверку.