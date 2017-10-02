На Кемеровской ТЭЦ прогремел взрыв

2 октября утром на ТЭЦ в Кемерово произошел выброс угольной пыли.
"Предварительно, один человек получил ожоги рук и лица средней степени тяжести", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Сибирской генерирующей компании" (СГК).
Сотрудник котельной госпитализирован.
Оборудование предприятия не пострадало, ТЭЦ работает в штатном режиме. Причины взрыва уточняются, пишет Тайга.инфо.
1 октября более 33 тыс. жилых домов в Якутске и еще четырех муниципальных районах остались без электроэнергии из-за аварии на Якутской ГРЭС. Причиной аварии стал взрыв в отдельно стоящем здании, где расположены резервные турбины. Прокуратура, следком и Ростехнадзор начали проверку.
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