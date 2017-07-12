На Кержакова завели дело из-за пойманного в Карелии озерного лосося

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Сегодня, 17:27.
Происшествия

В отношении футболиста санкт-петербургского клуба "Зенит" Александра Кержакова завели административное дело о нарушении правил охоты и рыболовства из-за опубликованного в соцсети снимка с краснокнижным лососем, сообщает ТАСС.

Красная рыба солится.
Красная рыба солится. Фото: открытые источники (CC0).

Дело завело Северо-западное управление Росрыболовства по статье 8.37 КоАП (Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

В День рыбака, 9 июля, Кержаков в своем Instagram опубликовал фотографию с четырьмя пойманными лососями, написав в комментариях "лосось в Онеге есть!".

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Озерный лосось занесен в Красную книгу РФ. Его вылов запрещен на территории Карелии.

В связи с этим после публикации часть пользователей назвала футболиста браконьером, а отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку, пишет polit.ru.

За нарушение правил рыболовства предусматривается штраф от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы. При этом нарушитель обязан возместить вред, причиненный водным биоресурсам, по установленным правительством РФ таксам. За вылов с нарушением правил рыболовства четырех экземпляров лосося нарушитель обязан возместить 5 тыс. рублей — по 1250 рублей за экземпляр.

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