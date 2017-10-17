На концерте Киркорова в Махачкале планировали совершить теракт

Задержанные 14 октября участники ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) хотели осуществить атаку с использованием трех самодельных взрывных устройств (СВУ) на июльском концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с расследованием дела.
Попытку теракта реализовать не удалось. Что остановило террористов, собеседники не пояснили.
По словам одного из источников, в этот же день главарь ячейки — 30-летний Габибула Халдузов — предложил двум другим боевикам Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву отправиться в городской парк имени 50-летия Октября и совершить там нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД и отобрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться.
Собеседники рассказали, что каждый участник группировки взял с собой сумку, в которую они положили три ножа и топор. В парке боевики начали следить за двумя полицейскими и готовились совершить на них нападение, однако атаку совершить у них также не получилось.
Члены ячейки ИГ Халдузов, Казуев и Ибрагимов задержаны в Москве и Махачкале 14 октября. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), все они — выходцы из Дагестана. По словам собеседника РБК, Габибула Халдузов считался "более опытным" из всех членов ячейки и связывался с помощью мессенджера Telegram с боевиками "Исламского государства". Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле этого года присягнули главарю ИГ по интернету.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.