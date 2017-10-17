На концерте Киркорова в Махачкале планировали совершить теракт

Попытку теракта реализовать не удалось. Что остановило террористов, собеседники не пояснили.

По словам одного из источников, в этот же день главарь ячейки — 30-летний Габибула Халдузов — предложил двум другим боевикам Самиру Ибрагимову и Хидирнеби Казуеву отправиться в городской парк имени 50-летия Октября и совершить там нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД и отобрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться.

Собеседники рассказали, что каждый участник группировки взял с собой сумку, в которую они положили три ножа и топор. В парке боевики начали следить за двумя полицейскими и готовились совершить на них нападение, однако атаку совершить у них также не получилось.

Члены ячейки ИГ Халдузов, Казуев и Ибрагимов задержаны в Москве и Махачкале 14 октября. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), все они — выходцы из Дагестана. По словам собеседника РБК, Габибула Халдузов считался "более опытным" из всех членов ячейки и связывался с помощью мессенджера Telegram с боевиками "Исламского государства". Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле этого года присягнули главарю ИГ по интернету.